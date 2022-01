VIDEO - Comment réaliser une bouture ?

Quel mode de chauffage choisir en 2022 pour une alternative plus écologique ?

La chaudière gaz ne bénéficie plus de la prime coup de pouce pour la rénovation et ne peut plus être installée que dans un logement neuf et reste subventionnée auprès de l'Anah en 2022. Toutes les précisions avec Nicolas Rondel, du Collectif pour l'Amélioration du logement ( CAMEL)