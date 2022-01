VIDEO - S'équiper pour la promenade

L'éducation d'un chien c'est toute une aventure, votre experte Edwige Audurier éducateur et comportementaliste canin et félin vous donne ses conseils pas à pas...ou patte à patte !

Le dimanche sur France Bleu Lorraine de 9h30 à 10h Edwige Audurier éducateur et comportementaliste canin et félin vous donne en direct au 03 87 52 13 13 les meilleurs conseils, pour bien vivre avec vos animaux de compagnie.

Vous venez d'adopter un chiot, vous avez le projet d'accueillir un chien dans votre foyer, vous avez quelques difficultés sur les premiers apprentissages, Edwige Audurier éducateur et comportementaliste canin et félin vous donne ses quelques conseils précieux et ses méthodes positives pour vous aider.

En bonus, juste après l'émission, retrouvez ces bons conseils en vidéo.

Aujourd'hui, en compagnie de Céline Krouchi, notre experte Edwige vous donne ses équipements indispensables avant de partir en promenade.

