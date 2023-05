La socio-esthétique, soulager les patients atteints de cancer

Direction le centre hospitalier de Valence pour évoquer "la socio-esthétique" au coeur d'un programme de recherche sur la prise en charge de la douleur des patients en cancérologie.

Nous passons en revue les résultats de cette étude et les mécanismes mis en oeuvre par la socio-esthétique pour agir contre la douleur. Plus largement nous évoquons la prise en charge de la douleur dans la médecine contemporaine, les techniques explorées pour la soulager et leur prise en charge dans le cadre du parcours des patients.

Socio-esthétique, soulager les patients atteints de cancers

Un documentaire a été réalisé au centre hospitalier de Valence dans le service du Docteur Guillaume Buiret. Il porte sur l'étude mise en oeuvre dans l'établissement pour évaluer la socio-esthétique comme une thérapie antalgique non médicamenteuse qui améliore la qualité de vie des patients hommes ou femmes, atteint de cancers. Il démontre que la socio-esthétique présente réel effet sur la douleur et pourrait bien être considérée comme un soin de support en oncologie et non seulement comme un soin de bien-être.

« Cette petite bulle hors du temps, est souvent identifiée par les patients : « on est à l'hôpital mais on ne ce sent pas à l'hôpital. » Dr Guillaume Buiret,

La Fondation APICIL agit à travers 3 axes prioritaires : financer la recherche, informer et sensibiliser, améliorer le soin et l’accompagnement des patients par les techniques complémentaires. La Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer au soulagement de la douleur des patients, de leurs proches et des soignants sur l’ensemble du territoire français. La Fondation APICIL est econnue d’Utilité Publique depuis sa création en 2004 : www.fondation-apicil.org