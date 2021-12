Noël solidaire avec les restos du cœur 74

Collectes solidaires, opération Boîtes de Noël, repas chauds pour les gens de la rue, repas de fête avec les bénévoles : venez partagez votre sourire, votre énergie et votre temps aux restos du cœur pour un Noël solidaire au profit des plus démunis. Et mobilisez-vous pour la collecte de mars !