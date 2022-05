L'hypertension en question sur France Bleu Alsace

Selon l’OMS, dans le monde, plus d’un adulte sur trois souffre de cette affection cardiovasculaire, ce qui fait 1 milliard et demi d’individus. C’est donc la pathologie chronique la plus fréquente.

Nous en parlons ce mardi avec le Pr Dominique STEPHAN, Professeur à l’Université de Strasbourg et chef du service hypertension et maladies vasculaires des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15