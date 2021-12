Mécénat chirurgie cardiaque recherche des familles d'accueil en Alsace

Chaque année, Mécénat Chirurgie Cardiaque finance l’opération du coeur en France de plus de 230 enfants gravement malades issus de pays défavorisés.

Pour les accueillir, les entourer, et leur permettre de vivre cette opération loin de chez eux le mieux possible, on recherche des familles d'accueil.

On en parle ce matin avec Caroline Chétochine, responsable de l'antenne Strasbourg de Mécénat Chirurgie cardiaque dès 9h30 sur France Bleu Alsace

