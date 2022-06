Spécial bilan de compétences sur France Bleu Alsace

On vous aide à faire le point dans votre carrière

Le bilan de compétences permet d’analyser vos compétences professionnelles et personnelles, ainsi que vos aptitudes et vos motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation. Il peut être un vrai tremplin pour votre carrière.

Pascal Wespiser, directeur de skayl, cabinet RH en Alsace vous donne tous les conseils pour votre bilan de compétences ce mardi dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15