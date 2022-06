On vous fait faire des économies d'énergie avec France Bleu Alsace

Chaque foyer possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques

Gaspillages, suréquipement, manque d’entretien… alourdissent la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence.

On vous donne les astuces pour réduire les dépenses et faire du bien à notre planète ce jeudi avec Jules Freyermuth, conseiller France rénov à la chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est dès 9h30 sur France Bleu Alsace

Vos appels au 03.88.25.15.15