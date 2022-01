D'r Elsasser Boulangerie à Wittelsheim - Die Bäckerei "D'r Elsasser" in Wittelsheim

Des recettes ancestrales, des farines et des céréales de tradition, un savoir-faire unique et une cuisson contrôlée minutieusement. Les petits secrets d'un authentique boulanger pour affiner le moelleux et raffermir la texture de la mie, optimiser le craquant et la dorure de la croûte et exprimer le goût si particulier des levains, toutes ces choses qui donnent au pain son caractère, son craquant particulier et la finesse de son goût. Retrouvez toutes les spécialités locales et traditionnelles alsaciennes.

Boulangerie-pâtisserie de tradition proposant des produits authentiques : pain frais, viennoiseries, pâtisseries maison et spécialités alsaciennes, élaborés sur place avec des farines d'origine française et de production locale, D'r Elsasser vous accueille au coeur de Wittelsheim dans sa boutique rénovée disposant d'un salon de thé, avec une carte de petite restauration et des formules pour le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter.

Favorisant les circuits courts pour offrir une large gamme de produits bio de qualité (Cafés, thés, limonade, sirops, ...), D'r Elsasser vous propose de nouveaux services : commande en ligne 24/24h, Clic&Collect et leurs différentes formules de ventes en ligne.

COORDONNÉES