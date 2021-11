Visité guidée de la Maison de la Choucroute Le Pic - "Entdecken, was man isst" im Sauerkrauthaus Le Pic

Dans le cadre de l'opération "Découvrez ce que vous manger!", les entreprises de l'alimentation vous ouvrent leurs portes les 18, 19 et 20 novembre 2021 à travers toute la France et la La Maison de la Choucroute Le Pic de Meistratzheim y participe.

Du 18 au 20 novembre, La Maison de la Choucroute Le Pic vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les coulisses de la fabrication de la choucroute d'Alsace.

Sébastien Muller, directeur général de La Maison de la Choucroute Le Pic nous en dit plus à ce sujet.

L'actualité de la Maison de la Choucroute est à également retrouver sur la page Facebook La Maison de La Choucroute - LE PIC.

Maison de la Choucroute Le Pic

1 Rue Lehen | 67210 Meistratzheim | Tél. : 03 88 69 54 95 | Courriel : lamaisondelachoucroute@lepic.fr

Site internet - Maison de la Choucroute Le Pic - www.lamaisondelachoucroute.fr

Im Rahmen der Aktion "Entdecke, was du isst!" öffnen Lebensmittelunternehmen am 18., 19. und 20. November 2021 in ganz Frankreich ihre Türen für Sie, und der Sauerkrauthersteller "Maison de la Choucroute Le Pic" der Gemeinde Meistratzheim nimmt daran teil.

Vom 18. bis 20. November öffnet Das Sauerkrauthaus Le Pic seine Türen, um Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung von elsässischem Sauerkraut zu gewähren.

Sébastien Muller, Generaldirektor von La Maison de La Choucroute - LE PIC, erzählt uns mehr darüber.

Maison de la Choucroute Le Pic

Rue Lehen, 1 | F-67210 Meistratzheim | Tel.: 0033 3 88 69 54 95 | E-Mail: lamaisondelachoucroute@lepic.fr