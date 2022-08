Il était une fois les glaces et les sorbets Merlin tout près de la forêt de Saou

C'est ICI, au cœur de la vallée de la Drôme, entre la rivière et la forêt de Saoû, que Loïc fabrique vos parfums préférés de glaces et sorbets BIO

Ne boudons pas notre plaisir avec de bons produits locaux et le savoir faire de Loïc avec 16 parfums au choix parmi lesquels dix grands classiques, chocolat, pistache, vanille, café, framboise, citron, mangue, passion, caramel, noisette, auxquels Loic a ajouté, cette année, six parfums très très gourmands comme Cookie Dough, Pécan, Croquantine, Praliné, Orangette et Fraise-Cassis.

Je cuisine pour vous des glaces gourmandes et des sorbets fruités, 100% BIO, dans mon petit atelier artisanal, au cœur de la Drôme, dans le village de Piégros-La-Clastre

Loïc Dumas et ses glaces artisanales © Radio France - Philippe Costa

On me demande souvent : pourquoi "Merlin" ? A cause de ce bouquin écrit par le plus illustre romancier Drômois : René Barjavel. Il y raconte la jeunesse de Merlin, son combat terrible contre son père (le diable) et son amour fou pour la fée Viviane. On y découvre un Merlin jeune, vif, malin, moqueur, doux. Le meilleur livre du meilleur auteur Drômois: je trouvais que c'était une jolie référence pour le nom de la Glacerie.

Merlin glacier bio au cœur de la Drôme - Loïc Dumas

16 parfums de glaces gourmandes et de sorbets fruités à découvrir toute l'année dans les épiceries du coin : à l'Epicerie Nouvelle de Saoû, à Crest au Relais des Mousquetaires, à La Savoureine de Mirabel & Blacons, aux Vergers de la Tour d'Eurre, à l'Intermarché Val de Drôme à Crest, et à L'Epicerie associative de Gervanne-Sye - Beaufort

Glaces et Sorbets "MERLIN"