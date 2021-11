CRUMBLE aux POIRES à la HOLMES en direct de CUSSAC et de sa journée du livre.

CRUMBLE aux POIRES à la HOLMES

*Les poires cuites dans le vin épicé puis égouttées pour garnir le crumble mais surtout « l’égouttage » des poires, en y ajoutant du sucre, servira à préparer un excellent vin chaud à servir avec le crumble !

Monsieur aimait le crumble mais il n’aimait pas les recettes « émiettées », il fallait donc que la pâte soit lisse. Habituellement la pâte chaude n’est jamais étalée au rouleau à pâtisserie mais pour Mr Holmes, elle le sera ! Monsieur Holmes aimait les préparations « poivrées » c’est pourquoi j’ai ajouté un peu de poivre dans la pâte !

Les proportions et temps de cuisson sont donnés pour 1 moule individuel ; pour un moule familial (8 personnes) de 26 cm multiplier les proportions par 4 et cuire1 h. La semoule fine absorbera le jus des poires mais surtout donnera du croquant au crumble.

Par personne :

1 portion de pâte chaude (voir recette)

2 belles poires épluchées et coupées en fines lamelles, 1 verre de vin rouge, ½ c à café de cannelle ou d’épices à pain d’épices, 1 p de poivre, 1 c à s de semoule fine

Dans le moule où sera cuit le crumble, déposer les poires, le vin et les épices, mélanger, enfourner sans préchauffage Th 6 (180°) et cuire 20 min. Egoutter et presser légèrement (mais surtout ne pas jeter « l’égouttage »*). Préparer la pâte chaude et y ajouter le poivre en même temps que la farine puis fariner le plan de travail et y étaler la pâte. Dans le fond du moule répartir la semoule fine, dessus répartir les poires. Dessus déposer la pâte et faire un rebord dans le fond du moule. Enfourner à four froid et cuire 25 min Th 6 (180°). Laisser quelques min avant de sortir du four, déguster chaud ou tiède. Belle cuisine à tous, régine

Pâte chaude

Pour indication, pour 1 moule de 28cm multiplier les proportions par 4 et le temps de cuisson par 3.

Par personne :

25 g de beurre, 3 c à s d’eau, 1 p de sel, 50 g de farine.

Chauffer beurre, eau et sel jusqu’à ce que le beurre fonde puis –toujours sur le feu- ajouter la farine et mélanger jusqu’à former une boule qui se détache des parois de la casserole. Eteindre. A l’aide du dos d’1 cuillère à soupe, étaler la pâte dans le moule graissé et procéder comme indiqué dans la recette choisie.