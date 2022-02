QUATOR SUCRE de la SAINT VALENTIN plus des histoires et des recettes pour fêter les Valentins et Valentines

QUATUOR SUCRE de la SAINT VALENTIN

Une recette qui réunit tous les ingrédients nécessaires pour passer une belle Saint Valentin ! Quatuor composé de chocolat, d’avoine, de gingembre et de banane pour le ravissement des papilles et… ( Peut-être ?) des vertus aphrodisiaques !

Les préparations peuvent se faire à l’avance et se réserver au frais dans des récipients hermétiques séparés puis les sortir du frais au moins ½ heure avant l’assemblage qui lui ne doit être fait qu’au dernier moment.

*Le lait peut être remplacé par de l’eau ou du lait de soja ou d’avoine ou autre.

**le gingembre frais râpé peut être remplacé par du gingembre en poudre.

Par personne :

1 c à s de flocons d’avoine

1 c à s de lait (ou +)*

10 g de carrés de chocolat noir à pâtisser (1 barre) +1 c à s de café liquide

1 c à c de crème fraîche

½ c à c de gingembre frais râpé**(ou °)

½ banane (ou +)

1 c à s de jus de citron (ou +)

Pour le décor, e zeste d’1/2 citron + ½ c à c de gingembre frais râpé**

Faire tremper flocons d’avoine et lait. Réserver. Dans une casserole à feu tout doux, en remuant sans cesse faire fondre le chocolat avec le café. Puis ajouter la crème fraîche et bien mélanger. Mélanger chocolat encore chaud avec les flocons d’avoine jusqu’à obtenir une « soupe épaisse », ajouter alors le gingembre et bien mélanger. Réserver. Eplucher la banane, la couper en morceaux ajouter le jus de citron et mélanger.

Juste avant de servir, dans une assiette ou un ramequin, verser la préparation flocons/chocolat, dans le centre répartir la banane. Décorer avec gingembre et zeste et servir. Belle cuisine et belle Saint Valentin à tous, régine