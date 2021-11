RISOTTO aux CHAMPIGNONS et sa crème au citron pour remercier « la Table de Troche » et « l’Attanum »

RISOTTO aux CHAMPIGNONS et sa CREME au CITRON

Dans cette recette de Risotto, l’important est la crème ! Une émulsion au citron acidulée, légère, aérienne qui accompagne merveilleusement le risotto mais aussi un plat de poisson, une soupe, etc.

*j’ai choisi des champignons des bois (mousserons et pieds de moutons) mais des champignons de Paris font également l’affaire. Oter la terre des pieds, les placer dans une passoire et les passer sous l’eau froide, bien les égoutter, les éponger et les émincer finement avant de prélever la quantité nécessaire.

** En ce qui concerne le risotto, contrairement à d’autres recettes avec du riz, il ne faut pas le laver avant de le cuire sinon il ne donnera pas l’effet escompté à savoir ce côté crémeux donné par l’amidon.

Par personne :

Pour le risotto, 2 c à c de beurre, 1 louche de champignons préparés*, 1 c à s de vin blanc ou de vinaigre de cidre, 40 cl d’eau, sel et poivre, 1 c à s d’huile, 3 c à s de riz rond pour risotto**, 1 tranche de citron, 1 c à s de crème fraîche, facultatif 1 c à s de fromage râpé (parmesan ou autre)

Pour la crème, 1 c à c de beurre, le jus d’1/2 citron, 4 c à s d’eau, 1 c à c de maïzena, sel et poivre, 2 c à s de crème Chantilly non sucrée.

Commencer par la crème. Dans une casserole verser jus de citron et eau. Délayer la maïzena. Saler et poivrer, mélanger puis chauffer jusqu’à ce que le mélange épaississe, ajouter le beurre et remuer jusqu’à obtenir une crème onctueuse. Alors que la crème est encore chaude mais hors du feu ajouter avec délicatesse (en mélangeant du fond de la casserole vers le haut ) la crème Chantilly. La crème sera réchauffée au moment de servir.

Le risotto. Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter les champignons et les faire légèrement dorer. Saler et poivrer, ajouter le vin, mélanger, ajouter l’eau, couvrir et cuire 8 min à partir de l’ébullition. Filtrer et garder le bouillon dans une casserole à feu modéré. Dans la poêle, déposer l’huile, le riz, remuer afin que chaque grain de riz soit enrobé de matière grasse, cuire en remuant jusqu’à ce que les grains de riz deviennent translucides, ajouter le tiers du bouillon bouillant, remuer et cuire à feu doux 5 à 8 min. Verser 1 second tiers de bouillon chaud, remuer et cuire à feu doux 5 à 8 min. enfin verser le reste du bouillon chaud, remuer et cuire à feu doux 5 à 8 min Ajouter la crème et le fromage, mélanger et chauffer à feu doux 5 min. Dans le fond d’un moule déposer la rondelle de citron, dessus répartir le risotto, couvrir avec une assiette et le placer dans le four préchauffé TH 5 (150°) 10 min. Réchauffer la crème, démouler le risotto, servir avec la crème. Belle cuisine à tous, régine