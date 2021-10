SALADE ESCARGOTINE pour accompagner les escargots d’Olivier MAUBERT de SARROUX

SALADE ESCARGOTINE

Une salade à servir avec des escargots en coquille ou nature, dorés dans du beurre. Cette salade composée de chou cuit et cru, de feuilles d’oseille ou d’épinards ou de persil, de galettes de pain, jambon et herbes, de petits œufs de caille, des aliments qui vont accompagner et mettre es escargots en valeur !

Par personne :

2 louches de chou finement émincé

Sel et poivre

4 c à c d’huile

5 feuilles d’oseille lavées et essorées ou d’épinard ou 2 c à s de persil

2 tranches de pain rassis mis à tremper dans de l’eau puis pressé

¼ de tranche de jambon

1 c à s de farine

1 gousse d’ail

2 œufs de caille cuits durs ou ½ œuf cuit dur

Facultatif pur e décor ; quelques grains de raisins noirs

Ecaler les œufs, les réserver. Emincer finement les feuilles et en réserver 1 c à s. Dans un saladier, au reste des feuilles ajouter le pain, le jambon, l’ail, la farine et mixer le tout. Réserver cette farce. Dans une poêle chauffer 2 c à c d’huile ajouter la moitié du chou, saler et poivrer, mélanger et cuire à feu doux jusqu’à ce que le chou devienne translucide, puis éteindre, ajouter le reste de chou cru et mélanger. Dans une poêle, chauffer le reste de matière grasse puis cuire la farce en petites galettes. Réchauffer le chou rapidement, dessus, répartir les galettes, les œufs, les feuilles réservées, décorer et servir chaud ou froid.

Belle cuisine à tous, régine