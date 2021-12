TERRINE de la MER pour des fêtes sereines, joyeuses et gouteuses !

TERRINE de la MER

Une recette qui « en jette », parfaite pour les Fêtes mais aussi pour les autres jours ! Poisson blanc et orange font un parfait duo !

*Pourquoi du poisson blanc ? Parce qu’une fois mixé, sa chair est farineuse et ainsi il n’est pas utile d’ajouter des œufs.

Des petits moules individuels ou un grand moule familial pour cette recette. Cette terrine peut aussi se manger froide avec une mayonnaise.

Par personne :

80 g de filet de poisson blanc* débarrassé des arêtes et coupé en morceaux

2 c à s de lait

Sel et poivre

1 c à c de persil ciselé

½ gousse d’ail épluchée.

Pour la sauce, ½ carotte épluchée et râpée

le jus d’1/2 orange

Sel et poivre

½ c à c de beurre.

Pour la cuisson, du papier sulfurisé

Pour le décor, de fines demi-tranches d’orange

Dans le bol mixeur, mettre le poisson, le lait, le persil et l’ail et mixer jusqu’à obtenir une pâte homogène. Saler et poivrer et mixer encore. Garnir des moules avec le papier sulfurisé et dedans répartir la préparation. Enfourner sans préchauffage e cuire 20 min Th 7 (210°). Pendant ce temps, dans une casserole déposer la carotte, saler et poivrer, ajouter de l’eau à hauteur et cuire à feu vif jusqu’à totale évaporation de l’eau (ATTENTION il faut bien surveiller la cuisson !). Ensuite ajouter le jus d’orange et mixer. Saler et poivrer, ajouter le beurre et chauffer doucement. Une fois les terrines cuites, les démouler tout de suite, les servir avec la sauce et décorer avec les oranges.

Belle cuisine à tous, régine