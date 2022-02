TRIO BOUDIN CELERI POMMES un plat simple qui illustre l’histoire des boudins

Le céleri et sa saveur particulière, la douceur de la pomme et le caractère du boudin font, de cette recette toute simple, un merveilleux repas !

TRIO BOUDIN CELERI POMMES

Cuisson au four pour le boudin, cuisson à l’étouffée pour le céleri et la pomme ainsi les saveurs sont conservées et mise en valeur.

Le céleri et sa saveur particulière, la douceur de la pomme et le caractère du boudin font, de cette recette toute simple, un merveilleux repas !

Par personne :

1 boudin coupé en rondelles

1 pomme

¼ de céleri rave (ou – ou +)

Sel et poivre.

Déposer les rondelles de boudin dans un plat allant au four, les enfourner sans préchauffage et les cuire 15 min Th 7 (210°). Pendant ce temps, éplucher pomme et céleri et les râper avec le gros côté de la râpe. Les placer dans une poêle et les cuire à feu fort 10 min. Saler et poivrer. Dans un plat, répartir le mélange céleri/pomme, déposer dessus les rondelles de boudin et servir chaud, tiède ou froid. Belle cuisine à tous, régine