A table avec Thomas Zix, créateur de "fleurs de Lorraine" des fleurs d'ici à semer... ici

Chaque dimanche, avec Jérôme et le chef Morgan Fady, on reçoit une personnalité et on passe un joli moment à la rencontrer autour d'une bonne table. Découverte de son parcours, de ses idées, et de ses plats préféré au programme... Cette semaine Thomas ZIX est notre invité.

Une boite toute faite avec des graines lorraines © Radio France - Jérôme Prod'homme