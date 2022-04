Côté Saveurs des idées de plats printaniers si vous recevez

The Good Brigade Créatif - n° : 1345177446

A une semaine de Pâques, notre équipe culinaire s'est demandé quels plats printaniers on pouvait servir à ses invités du week-end...

Autour de Jérôme Prod'homme : Philippe Laruelle, maître cuisiner de France, chef et démonstrateur de la Maison DeBuyer (création d'ustensiles culinaires au Val d'Ajol depuis 1830), "Monsieur Edouard" notre boucher du marché central de Nancy et Clotilde Mengin, sommelière pour la Maison Mengin : Vins et tartines, rue des ponts à Nancy.