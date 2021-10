On cuisine avec David Valence, maire de Saint Dié des Vosges. Un fan d'abats en cuisine.

Chaque week end on rencontre une personnalité Lorraine et on parle cuisine avec elle. L'occasion de découvrir ses plats préférés et aussi de faire la connaissance avec quelqu'un qui nous raconte un peu de sa passion, de sa vie... Aujourd'hui c'est David Valence notre invité

Et le maire de Saint Dié des Vosges est notre invité à l'occasion du FIG le Festival International de Géographie qui se tient ce week end à Saint dié des Vosges. Avec lui on découvrira les thèmes et une partie du programme du festival.

Côté cuisine, avec notre chef Morgan FADY on a parlé abats : l'art de les cuisiner et de faire une place à table à des mets plus fins qu'on ne veut bien le dire.

Notre chef :

Morgan FADY chef du restaurant "l'imprimerie" à Fontenoy la Joûte.

Le programme du FIG de Saint Dié des Vosges