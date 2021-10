On cuisine les produits d'automne avec notre équipe culinaire.

Côté Saveurs : l'agneau en cuisine

Chaque jour on passe en cuisine avec Nathalie et Jérôme et on prend des idées. A leurs côtés un(e) chef(fe) de Lorraine pour des recettes et des conseils. Aujourd'hui, c'est Charles Coulombeau, chef et patron de "La Maison dans la Parc", qui a choisi l'agneau...