Des idées pour le melon

Chaque jour on découvre un produit de saison ou une manière de cuisiner avec les meilleurs de la région. Aujourd'hui, avec Nicolas chef à Nancy, on fait le plein d'idées pour cuisiner le melon...

Déjà, il faut noter que pour choisir le melon il faut le prendre bien lourd, c'est souvent bon signe, le pédoncule un peu détaché c'est bien aussi. On peut en faire tout plein de recettes, notamment en gaspacho. On ne le sait pas souvent, mais d'après Nicolas, on peut accompagner un homard avec des billes de melons c'est délicieux. En dessert, grillé au barbecue et saupoudré de sucre glace il est top le melon. Enfin, on peut faire griller les pépins à la poêle et les manger ensuite. En apéro c'est top.

Notre chef

Nicolas Mathiot chef et patron de "La primatiale" rue de la Primatiale à Nancy.