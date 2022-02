Les produits du moment et des idées pour les cuisiner

Chaque week end on jette un oeil sur les produits de saison et on les cuisine avec nos experts culinaires. Autour de la table, Philippe LARUELLE chef pour la maison DeBuyer, Monsieur Edouard notre boucher, Clotilde MENGIN notre sommelière et leurs idées et conseils

a deux © Getty - FOTOGRAFIA INC. Créatif - n° : 1202356053