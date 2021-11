Et si on on se faisait de bons petits d'hiver pour se réchauffer ?

Chaque jour, on reçoit les meilleur(e)s chef(fe)s de la région et on se fait une grosse demi heure d'émission culinaire. Aujourd'hui, avec Lorraine PIERRAT, cheffe et patron du "Domaine de Saint Romary" on a listé les plats d'hiver qui mijotent longtemps et qui réchauffent vite.