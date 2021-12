Les menus variés et festifs pour les fêtes de Marina Réale Laden, cheffe de La Coudrée à Sciez sur Léman

Sabayon, poisson et zeste de kumquat, ou bien sanglier rôti à la sauge, au poivre vert et au miel, ou encore navets braisés au cidre brut et crumble de champignons, voici quelques menus variés et festifs pour les fêtes signés Marina Réale Laden, cheffe de La Coudrée à Sciez sur Léman !