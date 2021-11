Antoine Chiron et Lucie Bontron : Alpina Savoie : crozets, pâtes....

Bien dans son époque, ALPINA SAVOIE appartient au club très fermé des entreprises plus que centenaires : elle a vu le jour en 1844 ! Elle fête ses 170 ans en 2014 ! Depuis 1844, ALPINA SAVOIE, le plus ancien semoulier pastier français, concilie recettes d’hier et envies d’aujourd’hui .