Côté saveurs : la cuisine de Maxime en Champagne-Ardenne

Ce dimanche 28 novembre, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir Jules, de Reims. Ensemble, ils ont cuisiné un filet mignon de porc des Ardennes et sa brunoise de légumes et jus corsé. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.

Ce dimanche 21 novembre, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir le chanteur et romancier Barcella. Ensemble, ils ont cuisiné une Noix de Saint-Jacques, avocat, wakamé, pommes, mangue, yuzu et rillettes de tourteau. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.

Cuisinez en direct chaque dimanche avec Maxime De Luca et France Bleu Champagne-Ardenne © Radio France - Grégory Duchatel

Aujourd'hui, le chef Maxime de Luca a proposé à Barcella, chanteur et romancier rémois et cuisinier d'un jour, de préparer une Noix de Saint-Jacques, tourteau, wakamé, pommes, mangue, avocat et Yuzu.

Pour cuisiner comme un chef, voici la liste des ingrédients pour 6 personnes et la recette à suivre pas-à-pas !

Ingrédients- 18 noix de Saint-Jacques

- 200 g de chair de tourteau

- 1 bouquet de coriandre

- 1 échalote

- 1 dl de crème liquide

- 1 mangue

- 2 pommes

- du wakamé

- 1 yuzu

- de l'huile d'olive

PréparationLaver et éplucher les pommes et la mangue, puis les tailler en brunoise. Puis, tailler en julienne le wakamé assaisonné et réserver.

Couper en deux les avocats, retirer le noyau puis ajouter le yuzu ou du citron vert. Saler et poivrer. Ajouter un filet d'huile d'olive et un peu de crème.

Éplucher et ciseler l'échalote puis l'ajouter au tourteau. Assaisonner avec sel et poivre, huile d'olive et la coriandre hachée.

Dans une poêle bien chaude, faites chauffer le beurre avec un filet d'huile d'olive, puis assaisonner les Saint-Jacques et les colorer à la poêle. Enfin, arroser de beurre.

DressageDans une grande assiette, déposer des points d'avocats. Puis, dans un emporte-pièces. Déposer le tartare de tourteau, le wakamé et la salade mangue pomme puis les Saint-Jacques snackées par-dessus.

Il ne vous reste plus qu'à déguster !