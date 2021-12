Ce dimanche 19 décembre, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir Frédéric, chef de cave résidant à Reims. Ensemble, ils ont cuisiné un Tartare de Saint-Jacques yuzu, julienne de légume et tofu poêlé. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.

Pour cuisiner comme un chef, voici la liste des ingrédients pour 6 personnes et la recette à suivre pas-à-pas !

Ingrédients

- 18 noix de Saint-Jacques

- 1 tofu mi-ferme

- 1 avocat

- 2 carottes

- 1 betterave

- 1 mozzarella

- 1 yuzu

- de l'huile d'olive Cédrat

Préparation

Laver, éplucher les carottes puis les tailler en brunoise. Procéder de même avec l'avocat et la betterave. réserver les trois brunoises dans un petit bol et assaisonner avec sel, poivre et huile de Cédrat. Couper le tofu en cubes puis je faire griller à la poêler, puis saler et poivrer. Réserver.

Bien retirer le nerf de la Saint-Jacques puis le corail. Tailler en carpaccio, donc en tranches bien fines, puis réserver. Couper en deux une mozzarella, puis récupérer uniquement la crème à l'intérieur.

Dressage

Dans une grande assiette, déposer la crème de mozzarella et les tranches de Saint-Jacques puis, tout autour, la brunoise et le tofu grillé. Assaisonner avec fleur de sel, poivre et huile de Cédrat.

Il ne vous reste plus qu'à déguster !