Sabayon à la clémentine et crumble de pommes

Filet mignon de veau (porc possible) des Ardennes, brunoise de légumes, jus corsé

Ce dimanche 28 novembre, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir Jules, de Reims. Ensemble, ils ont cuisiné un filet mignon de veau (porc possible) des Ardennes et sa brunoise de légumes et jus corsé. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.