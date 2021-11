Cuisinez en direct chaque dimanche avec Maxime De Luca et France Bleu Champagne-Ardenne

Ce dimanche 14 novembre, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir Grégory Duchatel de Reims. Ensemble, ils ont cuisiné un velouté de potimarron, chips de coppa, tarte de crème de truffe et chioggia. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.

Aujourd'hui, le chef Maxime de Luca a proposé à Grégory Duchatel, animateur France Bleu Champagne-Ardenne de la matinale et cuisinier d'un jour, de préparer un velouté de potimarron, chips de coppa, tarte de crème de truffe et chioggia.

Pour cuisiner comme un chef, voici la liste des ingrédients pour 6 personnes et la recette à suivre pas-à-pas !

Ingrédients

- 1 potimarron de 300 gr

- 2 betteraves chioggia

- 25 cl de lait

- Eau

- 3 tranches de pain

- 2 cuillères de tartufata

- 20 cl de crème liquide 35% MG

Préparation

Laver et éplucher le potimarron, le couper en morceaux puis le faire revenir dans de l'huile. Ensuite, mouiller à hauteur avec eau et lait.

Sur une plaque de four, déposer les tranches de pain taillées en forme de rectangle, puis les faire sécher au four durant 4 minutes à 200° C.

Ensuite, monter la crème en chantilly puis ajouter la tartufata. La mettre dans une poche à douille cannelée.

Mixer le velouté et ajouter la crème liquide.

Dresser en faisant 4 points de crème à la truffe sur la tartine et déposer les bâtonnets de betterave.

Dresser ensuite le velouté dans une assiette creuse et déposer la tartine de tartufata dessus.

Et il ne reste plus qu'à déguster !