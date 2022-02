VIDÉO - Macaron framboise et crème chantilly à la pistache (recette spéciale Saint-Valentin)

VIDEO - Brochette de gambas, purée de patate douce curcuma, brunoise de pomme Granny Smith, coriandre et aneth

Ce dimanche 16 janvier, le chef Maxime de Luca a eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Da Costa, sextuple championne du Monde WBF résidant à Reims. Ensemble, ils ont cuisiné une brochette de gambas et sa purée de patate douce et curcuma. Retrouvez ci-dessous les ingrédients, la recette et la vidéo.