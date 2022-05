Cromesquis et croquettes, on se régale sur France Bleu Alsace

Aussi divers et variés, croqués à l’heure de l’apéro ou en plein repas, ils ne cessent de nous faire rouler de plaisir sans jamais manquer de nous faire croustiller tant ils sont régressifs et gourmands.

Rapides et économiques, les cromesquis se déclinent à l’infini et se prêtent à toutes les fantaisies. au fromage (mozzarella, roquefort, raclette, gruyère…) ou à la viande, au poisson, avec de la purée, du risotto, des légumes. Un petit plaisir égoïste, savoureux, économe qui fait aussi recette avec les restes et qui s’adapte aux intolérants en version sans gluten et sans lactose.

On cuisine les croquettes et cromesquis avec Eric Westermann, chef étoilé du restaurant Le Buerehiesel à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Et durant tout le mois de mai, avec «"Dégustons l’Alsace !", notre belle région fête sa gastronomie du champ à l’assiette avec les labels Savourez l’Alsace et Savourez l’Alsace Produit du Terroir Producteurs, artisans et restaurateurs vous invitent à célébrer toute la richesse du terroir et de la gastronomie alsacienne. Des produits locaux savoureux à la qualité certifiée seront sublimés par la créativité des chefs ! Succombez à la tentation avec un menu 100% "made in Alsace" de l'apéritif au digestif

Comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15. La meilleure des recettes repartira avec un bon cadeau de 60€ offert par l'association des Etoiles d'Alsace + un panier gourmand de produits Savourez l’Alsace et Savourez l’Alsace Produit du Terroir

Et tentez votre chance au Défi du Frigo ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un coffret de 3 couteaux japonais de la marque Sabatier offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Quel est le rapport entre une farine bio alsacienne et le grand hamster d'Alsace ? On va découvrir la belle histoire de Jean Kircher patron et meunier du moulin Kircher à Ebersheim à 10h30