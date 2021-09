On cuisine la truite sur France Bleu Alsace

La truite est un poisson apprécié pour sa saveur délicate et sa facilité de préparation en cuisine. Pochée, grillée, au four, frite, elle s'apprête d'une foule de manières !

Bonne pour le cœur et le système cardio-vasculaire dans son ensemble, la chair de la truite est très bien fournie en acides gras poly-insaturés, ces bons lipides, les fameux Omega 3. Vitamines, fer et oligo-éléments en tout genre sont également présents dans chaque bouchée de truite.

On cuisine la truite ce matin en compagnie de Joel Margotton, chef du restaurant Les Canailles à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : un mixer/blender de la marque Lacor avec corps en acier inoxydable/ moteur de 1000W offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

CIRCUIT BLEU INSTANT CUISINE A 10H30

Marmelade épicerie en ligne créé par Quentin Seyeux il y a maintenant 3 ans, devient une boutique au pied de la cathédrale de Strasbourg. Son créateur, heureux, est avec nous ce matin