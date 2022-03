On cuisine le brochet sur France Bleu Alsace

Le brochet est un poisson d'eau douce et nombreux sont les amateurs de pêche à s'installer sur les berges des lacs et des rivières à attendre avec patience la prise de ce poisson aux 700 dents

En cuisine on l'apprécie cuit au four mais aussi sous forme de quenelle, gratin ou blanquette. Les recettes à base de brochet sont nombreuses mais surtout délicieuses. Variez les assaisonnements et les méthodes de cuisson, pour être emballé à chaque bouchée : recette de brochet en papillote, en quenelle, au beurre blanc au four, ou à la poêle à la crème.On cuisine le brochet avec Alain Grandadam, chef de l'hôtel restaurant Les humanistes à Sélestat sur France Bleu Alsace

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

- une box gastronomique offerte par l'association des Etoiles d'Alsace. Imaginée comme une ode au terroir alsacien, la box des Etoiles d’Alsace propose le meilleur des produits, des arts de la table et autres surprises. Les membres présents : La Maison Ferber, La Pâtisserie Rebert, La Boucherie-Charcuterie Riedinger-Balzer, Les Pains Westermann, La Maison Lorho, le Chambard, L’Auberge de l’Ill, Les Cafés Reck, La boutique Julien'S et le magazine Good’Alsace

La box gastronomique offerte par les Etoiles d'Alsace

Les fête juives sont célébrées dans le monde entier. En Alsace, la culture juive est très ancrée et la gastronomie est incroyablement diversifiée. Les fêtes de Pourim se célèbrent demain soir et on s'intéresse à cette fête avec Vanessa Zibi, l'auteure du livre "shabbat dinners aux ed. La Martinière, elle est avec nous à 10h30.