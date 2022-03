On cuisine le veau sur France Bleu Alsace

Incroyablement simple à préparer et tellement bonne à déguster, la viande de veau vient réveiller les papilles avec sa chair tendre, ses saveurs raffinées et ses innombrables déclinaisons.

Et, en effet, elle se prête à toutes sortes de recettes : longuement mijotée ou rapidement poêlée, grillée ou crue, en version chaude ou froide.

Veau aux olives, osso buco, veau orloff, blanquette de veau ou encore rôti de veau sont des valeurs sûres, pour un repas de famille ou entre amis.

Difficile de faire plus universel. On cuisine le veau ce mercredi en compagnie de Laurent Huguet chef étoilé et conseil gastronomique sur France Bleu Alsace

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15. Tentez votre chance au Défi du Frigo ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine :

- une box gastronomique offerte par l'association des Etoiles d'Alsace. Imaginée comme une ode au terroir alsacien, la box des Etoiles d’Alsace propose le meilleur des produits, des arts de la table et autres surprises. Les membres présents : La Maison Ferber, La Pâtisserie Rebert, La Boucherie-Charcuterie Riedinger-Balzer, Les Pains Westermann, La Maison Lorho, le Chambard, L’Auberge de l’Ill, Les Cafés Reck, La boutique Julien'S et le magazine Good’Alsace

La box gastronomique des Etoiles d'Alsace © Getty

