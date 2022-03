Et si on faisait des tartines ? On les met à l'honneur sur France Bleu Alsace

Ne cherchez plus, la solution est devant vos yeux : une tranche de pain, vos ingrédients préférés et le tour est joué ! Souvenirs d’enfance pour certains, pêché mignon pour d’autres, la tartine se décline à l’infini selon votre humeur et vos envies !

Conviviales, gourmandes, elles se plient à toutes les envies et toutes les modes. Partageons ensemble vos recettes ce mardi avec Pierre Erhart chef à domicile à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15. Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine :

- une box gastronomique offerte par l'association des Etoiles d'Alsace. Imaginée comme une ode au terroir alsacien, la box des Etoiles d’Alsace propose le meilleur des produits, des arts de la table et autres surprises. Les membres présents : La Maison Ferber, La Pâtisserie Rebert, La Boucherie-Charcuterie Riedinger-Balzer, Les Pains Westermann, La Maison Lorho, le Chambard, L’Auberge de l’Ill, Les Cafés Reck, La boutique Julien'S et le magazine Good’Alsace

CIRCUIT BLEU INSTANT CUISINE

Blue Note, c’est le nom d’un label de jazz reconnu, mais c’est aussi le nom d’un tout nouveau café-resto qui a ouvert ses portes à Strasbourg. On vous donne quelques détails sur ce nouveau café qui suscite déjà beaucoup la curiosité ave Léo Kleinschmitt, l'un des associé avec nous à 10H30