L'agneau dans tous ses états !

L'agneau est au cœur des festivités de la vie mais aussi dans les différentes cultures. On peut le cuisiner de différente façons, ce que nous confirme le chef Hubert Maetz chef du Rosenmeer à Rosheim.

Souris d'agneau confites, tajine d'agneau, gigot d'agneau, côtelettes d'agneau... On peut le façonner que l'on veut, on l'aime toujours autant.

Il est riche en protéines, source de lipides et de fer. L'agneau est associé à des saveurs différentes et cuit sous diverses formes, on aime en manger en toute convivialité avec des petits légumes ou des féculents comme les pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre.

Incontournable à Pâques, l’agneau se déguste toute l'année et est devenu le symbole du repas en famille.

Le chef Hubert Maetz chef du Rosenmeer à Rosheim nous en parle ce matin.

