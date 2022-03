L'ail des ours se cuisine sur France Bleu Alsace

Alors non, l’ail des ours n’est pas une plante cultivée par nos Ours dans leur grotte mais une plante sauvage, proche de l’ail. Ce sont les Celtes et les Germains qui utilisaient cette herbe pour des fins médicales. et les ours, après leurs hibernations en faisaient également leur festin (ceci explique cela).

C'est la saison pour le récolter et s'en régaler de délicieux recettes que l'on partage ce jeudi avec Pierre Weller, chef de l'hotel restaurant et spa la source des sens à Morsbronn les bains sur France Bleu Alsace

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15. Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine :

- un chèque cadeau d'une valeur de 120 euros offert par l'association des Etoiles d'Alsace. A utiliser dans l'un des établissements de l'association. La liste est à retrouver sur le site des Etoiles d'Alsace

Une fois par mois, nous découvrons les nouveaux endroits gourmands mais pas que, de Strasbourg Eurométropole grâce au petit futé, le guide qu'il vous faut . Julia Vesque est responsable d'éditions, elle est avec nous ce matin à 10h30