L'aubergine se cuisine sur France Bleu Alsace

En ratatouille, grillée ou en moussaka, elle n’en finit pas de nous surprendre. Beignet, caviar, flan, ou gratin, l’aubergine, c’est vraiment notre copine !!!!

On la cuisine ce matin en compagnie de Guillaume Scheer, chef étoilé du restaurant les plaisirs gourmands à Schiltigheim dès 10h sur France bleu Alsace

Comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Et tentez votre chance au Défi du Frigo ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un presse fruits de la marque Lacor offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Une fois par mois, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir des endroits gourmands strasbourgeois grâce au petit futé Strasbourg Eurométropole, le guide qu'il vous faut . Julia Vesque, responsable d'éditions, a fait pour vous une sélection de winstubs strasbourgeoise. Elle est avec nous à 10h30