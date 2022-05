La bouchée à la reine à l'honneur sur France Bleu Alsace

Nous devons les bouchées à la reine à Marie Leszczynska, épouse de Louis XV. Raffolant de la pâte feuilletée autant que de la volaille, elle réclame en 1735 à son cuisinier Vincent La Chapelle une recette les réunissant. Ravie, la reine se fait préparer toutes sortes de bouchées : aux fruits de mer, au poisson, aux truffes et même, dit-on, au brie de Coulommiers, qu’elle dégustait à toute heure.

La véritable histoire de ce plat commence à Wissembourg. C'est ce que nous dira Eric Fuchs, chef de l'hôtel-restaurant les pins à Haguenau avec vous sur France Bleu Alsace

Et durant tout le mois de mai, avec «"Dégustons l’Alsace !", notre belle région fête sa gastronomie du champ à l’assiette avec les labels Savourez l’Alsace et Savourez l’Alsace Produit du Terroir

Producteurs, artisans et restaurateurs vous invitent à célébrer toute la richesse du terroir et de la gastronomie alsacienne. Des produits locaux savoureux à la qualité certifiée seront sublimés par la créativité des chefs ! Succombez à la tentation avec un menu 100% "made in Alsace" de l'apéritif au digestif

