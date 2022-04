La rhubarbe se cuisine avec France Bleu Alsace

La rhubarbe est une plante très acide, dont on consomme les tiges uniquement, après les avoir cuites ou parfois simplement macérées dans du sucre. Elle arrive sur les étals des marchés dès le mois d’avril et reste jusqu’à la fin de l’été. La rhubarbe est délicieuse aussi bien en compote qu’en tarte ou en crumble. Elle peut aussi être cuisinée pour accompagner une viande ou un poisson.

On va se régaler de toutes vos recettes ce matin en compagnie de Krystel Rivière, cheffe pour AVS traiteur à Molsheim sur France bleu Alsace.

Comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Et tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine :

- une année de pâtes Valfleuri (= 9 kg de pâtes), Nudle 5 mm pâtes d’Alsace à l’ancienne aux 7 œufs frais plein air et blé dur 100% France offert par la Fédération des chefs d'Alsace

Koholã veut dire baleine en Hawaïen. C’est l’un des animaux emblématiques d’Hawaii d’où est originaire le poke bowl. Koholã c'est aussi le nom d'un restaurant de Strasbourg et ses environs où l'on déguste ce plat équilibré et savoureux qui est sans nul doute le secret du physique de rêve des surfeurs hawaïens ! Natacha Gay, directrice du développement et de la communication, nous présente l'univers de Koholã à 10h30.