Le citron à l'honneur sur France Bleu Alsace

Fini, les filets de jus de citron sur le poisson, sur l’avocat pour éviter qu’il noircisse… Le citron veut la vedette et il a bien décidé de vous montrer ce dont il est capable.

Ultra-riche en vitamine C, le citron fait partie de ces ingrédients magiques qui donnent du goût, subliment toutes les saveurs et s’adaptent à toutes les recettes. En sucré comme en salé, d’ailleurs, avec un zeste ou du jus, de l’entrée jusqu’au dessert Jaune ou vert, plus ou moins doux mais toujours bourré de vitamines, le citron sait tout faire.

On met le citron à l'honneur ce matin en compagnie de Thierry Mulhaupt, chef pâtissier et chocolatier à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un panier gourmand d'une valeur de 100 euros offert par la coopérative strasbourgeoise Hop'la

panier gourmand offert par la coopérative Hop'la à Oberhausbergen

On retrouve notre partenaire, la coopérative Hop'la à Oberhausbergen et son directeur, Daniel Grandemange qui nous présente ce grand marché des producteurs de notre région à 10h30