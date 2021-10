Le jambon à l'honneur sur France Bleu Alsace

Il se consomme froid en amuse bouches, dans les sandwichs à déguster sur le pouce, mais aussi dans les plats chauds.

"L'opération du "Jambon en Folie" du 04 au 09 octobre en Alsace est une opération créée par la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs d'Alsace, qui regroupe la Corporation du Bas Rhin et du Haut Rhin soit plus de 200 points de ventes artisanaux en Alsace. Le principe de cette opération est de laisser aux boucheries charcuteries artisanales Alsaciennes, la place à l' imagination autour d'une semaine du Jambon. Que ce soit au travers de promotion, de dégustation, de thématique de plat du jour ou autres ! Tout est possible et, pour le découvrir soyez au rendez-vous chez votre artisan boucher charcutier traiteur Alsacien !!!

On met le jambon à l'honneur ce matin en compagnie de Jean-Luc Hoffmann Président de la Chambre de Métiers d'Alsace et Président de la corporation des bouchers Charcutiers Traiteurs dans circuit bleu côté saveurs dès 10h sur France Bleu Alsace.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! Jusqu'au 31 octobre L’opération « Dégustons l’Alsace » succède aux « Explorations gourmandes » initiées en 2020 par l'ADT, alsace destination tourisme et les marques Savourez l'Alsace et Savourez l'alsace produits du terroir. « Envie de manger des produits locaux au restaurant ? En octobre, en choisissant un établissement participant à l’opération Dégustons l’Alsace c’est s’assurer de l’origine et de la qualité des produits, tout en soutenant l’économie locale ! Retrouvez la liste des restaurants sur gastronomie.alsace. Alors, bonne dégustation ! A gueter ! »

Dans le cadre de cette opération, l'ADT, Savourez l'Alsace et Savourez l'Alsace produits du terroir vous offre :

- un bon d'achat de 50 euros Bienvenue à la ferme

- une visite d'entreprise alsacienne

- un panier gourmand composé de produits alsaciens

Savourez l'Alsace et Savourez l'Alsace produits du terroir

Les charcutiers d'Alsace Maison Adam propose leur jambon origine Alsace mais pas que. Antoine kruth est responsable commercial pour les charcutiers d'Alsace, il est avec nous ce matin à 10h30