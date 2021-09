Le poivron se cuisine sur France Bleu Alsace

Le poivron vert, croquant, fruité avec une note d’amertume parfois poivrée, a une chair ferme appréciable pour les salades, les petits farcis et la ratatouille. Attention, comme il n'est pas mûr, il est moins digeste que les autres.

Le jaune très tendre est particulièrement juteux. Il parfume les sauces, les salades, se confit ou se conserve dans un bocal d’huile d’olive épicée.

Mais pour cuisiner avec les poivrons, le rouge-doux, presque sucré se montre le plus adapté.

On cuisine les poivrons ce matin en compagnie de Floriane Sitz, cheffe du restaurant Cokoon à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

La Foire européenne se tient jusqu'au 13 septembre à Strasbourg, avec près de 300 exposants installaient au Palais de la musique et des congrès. La foire européenne c’est bien pour faire des emplettes mais aussi pour manger un morceau. Pour ça, rendez-vous au jardin des délices, haut lieu de la gastronomie de la Foire.

Cette année, les produits locaux seront plus que jamais mis à l’honneur. Dans cet espace dédié aux artisans des métiers de bouche, des ateliers, dégustations et démonstrations seront organisés tout au long de ces dix jours. Nathalie de Riz Secrétaire Générale de la Corporations des pâtissiers du Bas-Rhin nous présente ce matin le programme de la journée.