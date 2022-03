Le roquefort s'invite sur France Bleu Alsace

Le roquefort est un fromage très connu pour avoir été le préféré de l’empereur Charlemagne. En France, il est aussi appelé « le fromage des rois et des papes ».

La pâte persillée la plus célèbre du pays n’a pas que le monopole du plateau, loin de là, et c’est en véritable virtuose de la cuisine qu’il s’impose dans la liste des ingrédients. Piqueté et parfumé, onctueux et somptueux, le roi du lait cru garantit à tous les plats un habit de gala pour des saveurs plus vraies que vraies !

On cuisine le roquefort avec Yves Jourquin, responsable de la boutique la cloche à fromage à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

On cuisine le roquefort avec Yves Jourquin, responsable de la boutique la cloche à fromage à Strasbourg sur France Bleu Alsace.

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !

Direction Dachstein, dans le Bas-Rhin, pour visiter la ferme de la plume d'or. Georges Kuntz en est le responsable et le producteur de fruits et légumes. Nous partons découvrir ces beaux produits à 10h30