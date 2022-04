Les asperges d'Alsace se dégustent sur France Bleu Alsace

La saison de l'asperge blanche est courte, quelques semaines entre avril et juin, il serait donc dommage de s'en priver. D'autant plus qu'il s'agit d'un légume pauvre en calories et riche en sel minéraux et en vitamines.

On cuisine ensemble l'asperge d'Alsace avec Hubert Maetz, chef du Rosenmeer à Rosheim sur France Bleu Alsace

Et durant tout le mois de mai, avec «"Dégustons l’Alsace !", notre belle région fête sa gastronomie du champ à l’assiette avec les labels Savourez l’Alsace et Savourez l’Alsace Produit du Terroir

Producteurs, artisans et restaurateurs vous invitent à célébrer toute la richesse du terroir et de la gastronomie alsacienne. Des produits locaux savoureux à la qualité certifiée seront sublimés par la créativité des chefs ! Succombez à la tentation avec un menu 100% "made in Alsace" de l'apéritif au digestif

Comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Et tentez votre chance au Défi du Frigo ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un faitout rouge en fonte d'aluminium de la marque Lacor compatible tous types de feux et four offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

Située à ROUFFACH, la ferme ISNER est une petite exploitation céréalière maïs et blé sur 85 ha, qui s’est diversifiée depuis 1965 dans la culture de l’asperges blanches et vertes. On la visite avec Catherine Isner à 10h30