Les escargots se dégustent sur France Bleu Alsace

On les aime ou on les déteste, mais ils ne laissent personne indifférent ! Les escargots peuvent s’accommoder de différentes manières ; de quoi plaire à tous, même aux plus réfractaires… Version classique avec le beurre persillé ou plus relevé à la catalane mais aussi en quiche, en feuilleté ou encore en soupe.

On cuisine les escargots ce matin en compagnie de Pierre Weller chef du complexe hôtelier et spa La source des sens à Morsbronn les bains sur France Bleu Alsace.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

⦁ ouvrir la porte de votre réfrigérateur

⦁ donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

⦁ en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter une année de pâtes Valfleuri (= 9 kg de pâtes) Nudle 5 mm pâtes d’Alsace à l’ancienne aux 7 œufs frais plein air et blé dur 100% France offert par la Fédération des chefs d'Alsace

CIRCUIT BLEU INSTANT CUISINE

Annick et Christian Reeber considèrent leur activité d'éleveurs d'escargots à Goersdorf comme un hobby, les deux exerçant un métier par ailleurs. Mais leur passion pour l’élevage d’escargots, des espèces Hélix et Aspersa Maxima (gros gris), ils la considèrent comme un outil pédagogique et gastronomique qui demande beaucoup de patience, de temps d’observation et de soins. Christian est avec nous à 10h30