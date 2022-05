Les fromages de chèvre se cuisinent sur France Bleu Alsace

Le fromage de chèvre se déguste toute l'année mais il se mange aussi aisément pendant la belle saison, dans des salades et autres délicieuses bruschettas.

Loin de se cantonner en plateau, les fromages de chèvre s’apprécient également en cuisine :très faciles à utiliser à chaud comme à froid, ils redonnent du peps à vos gratins, omelettes et autres plats de pâtes.

À nous crostinis, croques, wraps, roulés, feuilletés chèvrement bons, croustillants, bouchées et délicieux makis.

On cuisine le fromage de chèvre en compagnie de Yves Jourquin, responsable de la boutique la cloche à fromage à Strasbourg sur France Bleu Alsace

