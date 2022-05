Les knepfles à l'honneur sur France Bleu Alsace

Cette petite quenelle, le cousin du spaetzle, se compose des mêmes ingrédients, mais se présente sous une forme plus épaisse et plus gourmande. Cette spécialité alsacienne a même une fête pour la célébrer.

On met à l'honneur les knepfles avec Jacky Merius, le chef du restaurant au Dolder à Riquewihr sur France Bleu Alsace

Et tentez votre chance au Défi du Frigo ! Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

un faitout rouge en fonte d'aluminium de la marque Lacor compatible tous types de feux et four

Il sera l'animateur de la Knepfelfacht à Riquewihr, manifestation gastronomique qui met la quenelle à l’honneur durant toute la durée du week-end du 11 et 12 juin prochain au travers de dégustations, ventes, concours du meilleur Knepfel. Nicolas Rieffel, animateur gastronomique est avec nous à 10h30