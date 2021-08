Les oeufs à l'honneur sur France Bleu Alsace

L’œuf est l’aliment le plus basique et universel de la cuisine.

Chaque pays a ses propres recettes et techniques pour mettre en valeur l’œuf.

L'œuf dur accueille de la mayonnaise, devient mimosa ou découvre le royaume des salades (avec du hareng ou du maquereau, de la betterave, du cervelas, des herbes fraîches...).

Le jaune de l'œuf mollet se mêle à une soupe ou sert de sauce à un plat végétal. Les plus aguerris peuvent le paner, pour ajouter du croustillant.

L’œuf à la coque, enfin, s'offre à la mouillette : pain blanc et beurre, pain suédois et tarama, pain de campagne et tapenade...

On cuisine les oeufs demain dans circuit bleu côté saveurs en compagnie de Dominique Radmacher, chef de la winstub strasbourgeoise Chez Yvonne sur France Bleu Alsace.

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !

